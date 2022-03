Autobrand in Autobahneinhausung auf der A3 bei Goldbach

Gegen 23.30 Uhr war der Mercedesfahrer auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Goldbach Flammen aus dem Motorraum bemerkte. Er konnte die S-Klasse noch am Fahrbahnrand anhalten und sich in Sicherheit bringen, bevor das Feuer auf den Innenraum übergriff.

Durch die Brandmeldeanlage wurde der Tunnel automatisch in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen brannte das Auto bereits lichterloh und sorgte für eine massive Verrauchung der Tunnelröhre. Schnell konnte die Feuerwehr unter Atemschutz den Brand unter Kontrolle bringen und ablöschen.

Mercedes brennt in A3-Einhausung Goldbach aus

Ärgerlich für den Fahrer: Er hatte den Mercedes erst wenige Stunden zuvor für 18.000 Euro als Gebrauchtwagen gekauft und befand sich auf der Überführungsfahrt.

Der Kunde eines Pizzaservices musste sich ein alternatives Abendessen suchen. Das Lieferfahrzeug stand im Stau und hatte keine Chance die bestellten Pizzen auszuliefern. Doch des einen Leid ist des anderen Freud: Nach Rücksprache mit seinem Kunden spendete der Fahrer die Pizzen, welche er ansonsten hätte entsorgen müssen, den eingesetzten Feuerwehrleuten.

Bei dem Löscheinsatz waren die Feuerwehren Goldbach, Hösbach, Waldaschaff und Aschaffenburg unter der Leitung von Jürgen Walter von der Feuerwehr Goldbach mit 35 Kräften im Einsatz.

Während die Richtungsfahrbahn nach Frankfurt vorzeitig wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte musste Autobahn in Richtung Würzburg bis zum Abschluss der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt bleiben.

Quelle: Ralf Hettler