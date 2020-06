Autobatterie in Zellingen entwendet

Auf dem Gelände eines Wohnmobilbauers in der Sonnenstraße in Zellingen wurde im Zeitraum von Mittwoch, 10.06.2020 bis Montag 15.06.2020 an einem Kleintransporter eine Seitenscheibe eingeschlagen und dann aus dem geöffneten Fahrzeug die Starterbatterie im Wert von 350.- Euro entwendet. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Einbruch in Zellingen unter Tel.: 09353/97410.

stru/Polizei Karlstadt