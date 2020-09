Autobahn-Rowdy rempelt Skoda auf A45 und flüchtet

Autobahn-Rowdy verursacht Unfall auf A45 und flüchtet - Zeugen gesucht Am Mittwoch befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Skoda Roomster die A45 in Richtung Aschaffenburg. Gegen 15:10 Uhr befand sie sich mit ihrem Fahrzeug zwischen Alzenau und Karlstein auf dem linken von zwei Fahrtstreifen. Ihr näherte sich zunächst von hinten, ebenfalls auf der linken Fahrstreifen fahrend, eine silber/grauer Mercedes SUV, vermutlich Model ML. Dieser überholte den Skoda dann links, auf einem Asphaltstreifen zwischen Mittelleitplanke und Fahrbahn.

Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Skoda vorn links und der Mercedes vermutlich hinten rechts beschädigt wurde. Die 38-Jährige konnte ihren Skoda anschließend sicher zum Stehen bringen, der Mercedes-Fahrer beschleunigte hingegen sein Fahrzeug und flüchtete von der Unfallstelle.

Der Unfallschaden am Skoda beträgt rund 2000 Euro. Gegen den Mercedesfahrer wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2411 zu melden.

Lastwagen ohne Lizenz verursacht Unfall

Marktheidenfeld. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag parkte ein 43-Jähriger zunächst seinen Sattelzug verbotswidrig auf dem Ausfädelungsstreifen eines Autobahnparkplatzes bei Marktheidenfeld. Beim Losfahren touchierte er dann gleich mehrmals die Außenleitplanke der Einfahrt zum Parkplatz. Hierdurch entstand an seinem Sattelzug und der Leitplanke ein Gesamtsachschaden von ca. 3000 Euro. Bei der anschließenden Kontrolle der Fahrers und seines Fahrzeuges wurde dann von den Beamten der Verkehrspolizei festgestellt, dass für den in den in der Slowakei zugelassenen und mit ca. 13 Tonnen Stückgut beladenen Sattelzug keine EU-Lizenz für den gewerblichen Güterverkehr vorlag. Die Weiterfahrt des Fahrzeugs wurde daraufhin unterbunden.

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Aschaffenburg. Am Mittwochabend wechselte eine 30-Jährige mit ihrem Toyota Auris auf der A3 bei Aschaffenburg vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Hierbei schätzte sie die Geschwindigkeit eines VW Golf, der sich ihr zu dieser Zeit auf dem linken Fahrstreifen von hinten näherte, falsch ein. Es kam daraufhin zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro entstand. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt.

