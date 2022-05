Auto wird in Marktheidenfeld beschädigt

Sachschaden in Höhe von 1000 Euro wurde an einem in der Frankenstraße geparkten Auto verursacht. Die Besitzerin des Autos war gerade damit beschäftigt, ihren Wagen auszuladen, als eine 82-jährige Autofahrerin im Vorbeifahren an ihrem Auto hängen blieb. Die 82-jährige fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Unfallverursacherin konnte jedoch noch im Nachgang ermittelt werden.

Diesel aus Lastwagen in Hasloch abgezapft

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld wurde am Freitag von einem Dieseldiebstahl in der Faulbacher Str. in Hasloch verständigt. Dort wurden an einem Laster beide Tanks aufgebrochen und etwa 500 Liter Diesel abgezapft. Der Schaden beträgt demnach circa 1000 Euro, Hinweise bitte unter Tel. 09391/9841-0 an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

Hakenkreuz in Marktheidenfeld aufgesprüht

Der Polizeiinspektion Marktheidenfeld wurde am Donnerstag mitgeteilt, dass von einem Unbekannten auf einem Abfallcontainer in der Montfortstraße ein Hakenkreuz aufgesprüht wurde. Der Sachschaden und die Reinigungskosten betragen 100 Euro.

stru/Polizei Marktheidenfeld