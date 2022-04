Auto verliert Hinterrad auf der A3 bei Bischbrunn

Ein Opel Corsa war am Montag gegen 15:13 Uhr direkt vor einem Streifenwagen der Verkehrspolizei auf der A 3 in Richtung Süden unterwegs, als er plötzlich sein linkes Hinterrad verlor. Dieses flog auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort glücklicherweise lediglich ein Wohnmobil. Der Opel Corsa wurde an der Hinterachse beschädigt und musste geborgen werden. Das Wohnmobil wurde an der linken Fahrzeugfront deformiert, der Sachschaden beläuft sich hier auf circa 2500 Euro. Dem Verlust des Rades lag ein technischer Defekt zugrunde.