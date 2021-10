Auto und Kraftrad stoßen zusammen: Zwei Verletzte in Kreuzwertheim

Mit glimpflichen Verletzungen kamen der Lenker eines Leichtkraftrades und seine Sozia bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto davon.

Den Unfall verursachte ein 61-jähriger Autofahrer, der in Kreuzwertheim von der Haslocher Straße nach links in ein Grundstück abbiegen wollte. Der Mann hatte noch 2 entgegenkommende Fahrzeuge vorbeifahren lassen, als er losfuhr. Dabei übersah er jedoch, dass hinter den Autos noch ein Zweirad fuhr. Durch die Kollision stürzten der Lenker des Leichtkraftrades und fiel ebenso wie die Sozia. Dabei zogen sich beide leichte Prellungen und Schürfwunden zu, die sie beim Hausarzt behandeln ließen.

Der entstandene Sachschaden wird mit rund 800 veranschlagt.

Auffahrunfall mit zwei Lastwagen

Altfeld. Am Dienstagnachmittag krachten 2 Lkw an der Anschlussstelle Marktheidenfeld ineinander. Gegen 13:40 Uhr bog der Fahrer eines Sattelzuges von der Autobahn A 3 ab und wollte in Richtung Altfeld auf die B 8 abbiegen. Dabei holte er zu weit aus und geriet mit seiner Zugmaschine zu weit in die Einmündung. Deswegen musste er verkehrsbedingt anhalten. Das erkannte der Fahrer eines nachfolgenden Kleintransporters zu spät und fuhr auf den stehenden Sattelzug auf.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden blieb aufgrund der geringen Geschwindigkeiten vergleichsweise gering und wird auf rund 4000 € geschätzt.

Warnung vor Wildunfällen

Marktheidenfeld. In den vergangenen 24 Stunden kam es erneut zu einer auffälligen Häufung von Wildunfällen. Insgesamt vier mal krachte es bei Zusammenstößen mit Rehen, die über die Fahrbahn liefen. Außerdem kam noch ein Dachs unter die Räder eines Autos.

Auf der B 8 bei Eichenfürst war Wildwechsel am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr die Ursache für einen Auffahrunfall. Weil im Gegenverkehr ein Fahrzeug einem Tier auswich, musste ein in Richtung Marktheidenfeld fahrendes Fahrzeug abbremsen. Der nachfolgende Autofahrer merkte dies zu spät und fuhr auf. Es entstand dabei ein Sachschaden von rund 3500 €.

In den kommenden Tagen müssen sich alle Fahrzeugführer auf verstärkten Wildwechsel einstellen. Besonders Rehe sind gerade dabei, sich die notwendigen Reserven für die kalte Jahreszeit anzufressen. Gerne werden im Moment auch schon bei Tageslicht frisch angesäte Felder aufsucht. Deshalb ist in der nächsten Zeit nicht nur in der Dämmerung und Nachtzeit mit Tieren auf der Fahrbahn zu rechnen. Um effektiv Wildunfälle zu vermeiden hilft nur aufmerksame Fahrweise und eine Reduzierung der Geschwindigkeit.

sob/Polizei Marktheidenfeld