Auto übersieht Motorroller in Elsenfeld - Fahrer leicht verletzt

Am 23.09.20 gegen 06.30 Uhr kam es an der Kreuzung der St 2309 zur Dammsfeldstraße zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Kraftrad. Ein Pkw Fahrer wollte von der Staatsstraße 2309 nach links in die Dammsfeldstraße einbiegen, hier übersah er einen entgegenkommenden Kradfahrer. Der 38-jährige Kradfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Unfallflucht in Erlenbach

Erlenbach. Am 23.09.20 zwischen 08.30 und 09.30 Uhr wurde ein geparkter Pkw in der Glanzstoffstraße durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher umfuhr möglicherweise einen Fahrbahnschweller und touchierte hier den geparkten Pkw, Opel Astra. An diesem entstand Schaden von etwa 5000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg