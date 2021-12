Auto übersehen: Unfall mit zwei Verletzten in Kahl

Der Gesamtschaden summiert sich auf 13.000 Euro, so die Polizei Alzenau. Um 07.15 Uhr bog eine 70-jährige VW-Fahrerin von der Alzenauer Straße nach links in die Freigerichter Straße ab. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Renault eines 18-jährigen Mannes, der aus Richtung Alzenau kam. Der VW prallte mit seiner Front gegen die linke Seite des Renault. Die 70-Jährige klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen an der Hand und am Bein. Sie wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen am Knie. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Polizei Alzenau/kick