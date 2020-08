Auto übersehen - Unfall mit vier Veretzten

Eine 71-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Opel unterwegs und fuhr die Auffahrt Buchen Süd auf die B27. Dabei übersah sie vermutlich den heranfahrenden, vorfahrtsberechtigen Suzuki einer 53-Jährigen, sodass die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Der Suzuki wurde durch den Aufprall gegen die Leitplanke geschleudert und blieb dort stehen. Deren Fahrerin, sowie zwei Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Auch die 71-Jährige Fahrerin des Opels wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Bus streift Auto

Mosbach / Neckarelz. Am Dienstagnachmittag verusachte ein Busfahrer einen Verkehsunfall in Neckarelz. Der 65-Jähriger fuhr kurz vor 15 Uhr die Pfalzgraf-Otto-Straße und musste dort wegen des Verkehrs anhalten. Beim Anfahren lenkte der Fahrer nach links, sodass das Heck des Busses nach rechts ausscherte, dass es einen geparkten Wagen streifte. Zunächst hatte der Busfahrer den Unfall nicht bemerkt und fuhr weiter, bis ein Fahrgast ihn auf die Vorfall hinwieß. Daraufhin kehrte der 65-Jährige wieder zurück an die Unfallstelle, um den Besitter des beschädigten Fahrzeugs zu informieren. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein gesamter Sachschaden in Höhe von zirka 2.500 Euro.

Hinweistafel entwendet

Osterburken. Unbekannte stohlen eine Hinweistafel einer Skulpur entlang des Skulpturradwegs bei Osterburken zwischen Mittwoch, dem 22 Juli 2020, und Montag, dem 10 August 2020. Die betroffene Skulptur "ohne Titel" (Brücke) von Sebastian Redehase befindet sich zwischen Bofsheim und Osterburken. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Hinweistafel haben, sollten sich mit dem Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, in Verbindung setzen.

koc/ Polizeipräsidium Heilbronn