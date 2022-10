Auto überschlagen: Zwei Verletzte in Wertheim

Gegen 20.15 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Ford die Landesstraße 2310 von Urphar kommend in Richtung Eichel. Zeitgleich befuhr ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Martinshorn die Landesstraße. Um den Einsatzkräften die Durchfahrt zu erleichtern, bremste der Mann ab und fuhr an den rechten Fahrbahnrand. Dies erkannte eine dahinter mit ihrem VW fahrende 20-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf den Ford auf. Durch die Kollision überschlug sich der VW und kam auf dem Dach zum Liegen. Die junge Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, sodass sie durch die Feuerwehr befreit werden musste. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Ford erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. Beide PKW wurden abgeschleppt.

Aus Parkbucht gefahren und in Gegenverkehr





Wertheim. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache verursachte ein 81-Jähriger am Sonntagabend bei Wertheim einen Verkehrsunfall. Ein 67-Jähriger befuhr am Sonntag, gegen 18.15 Uhr, mit seinem Ford die Landesstraße von Wertheim kommend in Fahrtrichtung Freudenberg. Auf dieser Strecke fuhr plötzlich der 81-Jährige mit seinem Citroen aus einer Parkbucht. Trotz einer Bremsung konnte der Ford-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Senior wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht. Der 67-Jährige blieb unverletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf zirka 25.000 Euro geschätzt.

Von Fahrbahn abgekommen und Schaden verursacht





Werbach. Einfach weggefahren ist ein Unbekannter zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, nachdem er mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen ist und Sachschaden verursacht hatte. In dem genannten Zeitraum befuhr die Person die Kreisstraße bei Werbach in südlicher Richtung. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen 400-Liter-Streubehälter, zwei Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Anstatt den Unfall zu melden und sich um dem entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen VW Golf handeln.

Zeugen, die Hinweise auf den Schadensverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.