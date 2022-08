Auto überschlägt sich in Frammersbach – Frau schwer verletzt

Die 34jährige Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Ford von Wiesen aus kommend in Richtung Frammersbach. Kurz nach der Landkreisgrenze kam sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn ins Bankett, anschließend ins Schleudern, überquerte die Gegenfahrbahn. Fuhr dort in die Böschung, überschlug sich und kam anschließend auf dem Dach mittig der Fahrbahn zum Liegen. Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und wurde mit dem Helikopter ins Klinikum nach Frankfurt gebracht. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000,00 Euro. Die Feuerwehren Wiesen und Frammersbach waren mit insgesamt ca. 20 Einsatzkräften vor Ort. Der Pkw musst abgeschleppt werden. Zur Einsatzbewältigung wurde die Staatsstraße zeitweise teil-und vollgesperrt.

Diverse Verstöße nach Jugendkontrollen

Lohr a. Main. Am Dienstagabend wurden in der Jahnstraße auf dem Nägelseegelände mehrere Jugendliche kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass ein 16 jähriger und ein 17 jähriger Zigaretten konsumierten. Ebenfalls ergaben sich Hinweise auf Marihuanakonsum. Bei dem 17jährigen wurde noch ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Nach der Kontrolle wurden die Erziehungsberechtigten verständigt und über die Sachlage informiert.

Meldungen der Polizei Lohr

Unfall auf Tankstellengelände

Gemünden a. Main, OT Wernfeld, Lkr. Main-Spessart

Am Dienstagnachmittag rangierte eine 60-jährige Ford-Fahrerin auf dem Gelände einer Tankstelle in Wernfeld im Bereich der Zapfsäulen und stieß hierbei gegen einen geparkten Pkw BMW. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7.000,- Euro.

Wildunfall

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag, gegen 09:20 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2434 von Aschenroth in Richtung B27, als ein Reh die Fahrbahn überqueren wollte.

Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und erfasste das Tier. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Cabrio-Verdeck mutwillig beschädigt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag, im Zeitraum von 20:30 bis 22:30 Uhr, parkte ein Cabrio-Besitzer sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Duivenallee. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass die rückwärtige durchsichtige Folie am Verdeck seines Cabrio offensichtlich mit einem Messer durchgeschnitten wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise auf den bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Meldungen der Polizei Gemünden

Geparktes Auto beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Einen Gesamtsachschaden in Höhe von 500 € verursachte am Dienstagnachmittag ein 63-Autofahrer beim Einparken. Die Fahrerin eines VW Polo parkte ihr Fahrzeug um 14:30 Uhr auf einer Parkfläche im Lohgraben. Als sie gegen 16:10 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass ein VW Touran mit nur etwa 20 Zentimetern Abstand neben ihr parkte. Deshalb war ein Öffnen der Beifahrertür nicht möglich. Außerdem war der hintere rechte Kotflügel zerkratzt. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte dann einen korrespondierenden Schaden am Kotflügel vorne rechts des VW Touran feststellen. Auch war dort ein Lackabrieb des Polos zu erkennen. Die Polizei Marktheidenfeld hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Zwei geparkter Pkw zerkratzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Am Dienstag wurden zwei im Stadtgebiet geparkte Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. In der Nacht zum Dienstag war ein schwarzer Opel Insignia in der Straße „An der Köhlerei“ abgestellt. Ein unbekannter Täter richtete an der kompletten rechten Fahrzeugseite einen Schaden in Höhe von 2000 € an.

Die gleiche Schadenshöhe verursachte ein Unbekannter zwischen 19:30 und 21:00 Uhr an einem in der Bayernstraße geparkten braunen Kleinbus, Mercedes/V-Klasse.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09391/9841-0.

Außenspiegel angefahren

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

100 € Schaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer an einem geparkten schwarzen Ford Focus. Der Wagen stand von Montag, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 11:45 Uhr, ordnungsgemäß geparkt am Fahrbahnrand der Schützenhausstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Fensterscheibe beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

In der Nacht zum Dienstag wurde die Fensterscheibe eines Reisebüros in der Mitteltorstraße eingeschlagen. Der Schaden wird mit 4000 € angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Kollision bei roter Ampel

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Bei der Kollision mit einem Pkw verletzte sich am Samstagvormittag ein Fahrradfahrer. Der 59-jährige Fahrer eines Volvo V 60 befuhr gegen 10:15 Uhr den Südring vom Dillberg kommend in Richtung Stadtmitte. Da er an der Lichtzeichenanlage am Erlenbach grün hatte, wollte er sein Fahrzeug bis zur roten Ampel an der Würzburger Straße rollen lassen. Auf Höhe der Lichtzeichenanlage am Erlenbach krachte ein Radfahrer dann in die Beifahrerseite des Pkw. Der 33-jährige Mann blieb anschließend verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld