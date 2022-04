Auto überschlägt sich im Hanauer Stadtteil Klein-Auheim - Drei Menschen teils schwer verletzt

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, steuerte eine 27-jährige Dame aus Mühlheim ihren schwarzen Audi A 1 von Hanau kommend über die Limesbrücke in Richtung Klein-Auheim. Nach der Brücke streifte sie aus ungeklärter Ursache zunächst die rechte Leitplanke und kam dann nach der Einmündung der Dieselstraße komplett von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Die Fahrerin und die beiden 25 und 29-jährigen Mitfahrer wurden dabei zum Teil schwer verletzt, die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob Alkohol oder Drogen auch für die Ursache verantwortlich sein könnten, wird das Ergebnis einer Blutentnahme ergeben. Bei dem Crash entstand ein Schaden von ca.15.000 Euro.

Die Polizei in Großauheim ermittelt zum Unfallhergang und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer 06181 9597-0 zu melden.

mci / Quelle: Polizei Südosthessen