Auto überschlägt sich bei Tauberbischofsheim - Fahrer leicht verletzt

Dabei überschlug sich der Suzuki und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Suzuki musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 8.000 Euro.

Unbekannte zerstechen erneut Autoreifen in Wertheim

Wertheim-Wartberg. Von Sonntag auf Montag ist im "Berliner Ring" ein weiterer Fall von zerstochenen Reifen gemeldet worden. Bereits vom 23. auf den 24. Februar hatte eine unbekannte Person in Wertheim-Wartberg mit einem scharfen Gegenstand zwei Reifen eines Smarts aufgeschlitzt.

Der oder die Unbekannte hatte die Reifen damals zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 15.30 Uhr am Donnerstag in einer Tiefgarage für Anwohner in der Straße "Berliner Ring" zerstochen.

Hinweise auf einen Zusammenhang der Taten liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die die Taten beobachten konnten oder Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.