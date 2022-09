Auto überschlägt sich bei Nässe in Triefenstein: Fahrer verletzt

Gegen 19.35 Uhr war der 19-jährige Landkreisbewohner mit seinem Peugeot den Klosterberg abwärts in Richtung Lengfurt unterwegs. Im Auslauf einer scharfen Linkskurve war er für die herrschenden nassen Fahrbahneigenschaften offensichtlich zu schnell. Sein Wagen kam nach links von der Straße ab und überschlug sich im Straßengraben. Der 19-Jährige hatte dem Sachstand nach Glück im Unglück. Er konnte sich selbst über das Fahrerfenster aus dem Pkw befreien. Der rasch vor Ort eintreffende Rettungsdienst kümmerte sich um ihn und brachte ihn letztlich in ein Krankenhaus. Der Blechschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Unfallermittlungen führt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

Nachdem der Jahreszeitwechsel für jedermann zumindest durch kältere Temperaturen bereits fühlbar ist, bittet die Polizei darum, die Autos für die Herbst- und Winterzeit so langsam fit zu machen (Stichwort: Umstieg auf Winterreifen planen) und vor allem, die Fahrweise anzupassen. Gerade auf Landstraßen birgt der Herbst bei Regennässe, in Zusammenhang mit Laub, eine erhöhte Unfallgefahr. Deshalb: Fuß vom Gas!

Beamte stoppen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

MARKTHEIDENFELD. Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war ein 52-Jähriger um Mitternacht im Stadtgebiet unterwegs. Als ihn eine Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte, gab er zunächst Gas und versuchte wohl zu flüchten.

Kurz vor Mitternacht geriet der Mercedes im Bereich des Äußeren Rings ins Visier der Beamten. Um den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, schalteten die Ordnungshüter den Anhaltesignalgeber auf dem Dach des Streifenwagens ein. Daraufhin beschleunigte der Wagen und fuhr zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Offensichtlich vom zusätzlichen Einschalten des Blaulichtes beeindruckt, blieb der Fahrer letztlich doch am Fahrbahnrand stehen.

Rasch stellte sich in der Folge der Grund für seinen nicht gewünschten Kontakt mit der Polizei heraus: Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein und verständigten die Führerscheinstelle. Der Autoschlüssel wurde zur Verhinderung weiterer Fahrten sichergestellt.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Zwei Mal Unfall verursacht und weitergefahren

Lohr-Pflochsbach. Am Dienstagabend gegen 20 Uhr fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Pkw von Pflochsbach aus kommend in Richtung Sendelbach. Hierbei geriet er bei Gegenverkehr etwas nach links auf die Gegenfahrbahn und es kam zur Spiegelberührung der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter ohne seine Personalien zu hinterlassen. Kurze Zeit später überfuhr der Selbe Fahrer die Verkehrsinsel in Sackenbach und beschädigte ein Verkehrsschild. Auch hier setzte er seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Gemünden fort. Der Unfallverursacher konnte letztendlich kurz darauf von der Polizei ermittelt werden und es wurde Anzeige gegen ihn wegen Unfallflucht erstattet. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Meldung der Polizei Lohr

Auffahrunfall

Gössenheim-Sachsenheim. Am Dienstag gegen 17.15 Uhr befuhr eine 19-jährige Ford-Fahrerin die Wernfelder Straße (Ortsdurchfahrt). Da sie nach links in den Schleifenweg abbiegen wollte, verringerte sie ihre Geschwindigkeit fast bis zum Stillstand. Eine nachfolgende, 71-jährige KIA-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit leicht auf das Heck des Pkw Ford auf. Die 19-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von jeweils ca. 500,- Euro.

Mehrere Verstöße bei Lkw-Kontrolle geahndet

Gemünden. Am Dienstagvormittag wurde in Gemünden eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei wurde unter anderem festgestellt, dass der 58-jährige Fahrer eines Lkw seine Pausenzeiten mehrfach nicht eingehalten hatte. Gegen den Fahrer, sowie auch gegen den Halter, wird Anzeige nach dem Fahrpersonalgesetz erstattet.

Im Rahmen der Kontrolle wurde an einem anderen Lkw festgestellt, dass die Prüfung des EG-Kontrollgerätes abgelaufen war. Hier erfolgt ebenfalls Anzeige gegen den Fahrzeughalter wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrszulassungsordnung.

Meldung der Polizei Gemünden