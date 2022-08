Auto überschlägt sich bei Goldbach und fängt Feuer - Ersthelfer retten Insassen

Gegen 1.40 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er gab an, ein Auto, der Akustik nach mit überhöhter Geschwindigkeit, an seinem Wohnhaus vorbeifahren gehört zu haben. Unmittelbar danach soll es einen lauten Knall gegeben haben. Unverzüglich machten sich mehrere Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg, Rettungsdienst und Feuerwehr auf den Weg und fanden das brennende Fahrzeug vor.

Auto überschlägt sich bei Goldbach und fängt Feuer

Im wahrsten Sinne des Wortes ihren „Schutzengel" hatten die beiden Insassen des Mercedes in Person dreier Ersthelfer, die einer Mitteilung der Kreisbrandinspektion zufolge drei junge Feuerwehrleute sind. Diese waren zur Unfallstelle hinzugekommen und zogen nach eigenen Angaben Fahrer und Beifahrerin aus dem Mercedes, kurz bevor dieser in Flammen aufging, und kümmerten sich um die Verletzten.

Im Hinblick auf die Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 25-jährige Fahrer mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin die Hauptstraße in Fahrtrichtung des Ortsteils Unterafferbach. Aus Gründen, die Gegenstand der Ermittlungen sind, kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Mercedes überschlug sich, prallte gegen zwei Bäume und fing Feuer.

Die beiden Insassen kamen nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst unter anderem mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in Kliniken. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro.

Die eingesetzten Polizeibeamten bemerkten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Es wird eine Blutentnahme angeordnet.

Ralf Hettler/ Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken

Meldung der Kreisbrandinspektion:

Goldbach - In der Nacht von Sonntag auf Montag (15.8.) wurden die freiwilligen Feuerwehren Goldbach und Unterafferbach gegen 1.40Uhr zu einem Verkehrsunfall im Waldstück auf der Verbindungsstraße zwischen Goldbach und Unterafferbach gerufen. Ein Auto war in Fahrtrichtung Unterafferbach nach links von der Fahrbahn abgekommen und traf dabei mehrere Bäume und überschlug sich. Infolgedessen fing das Fahrzeug Feuer und setzte umliegendes Unterholz ebenfalls in Brand. Die beiden Insassen wurden durch privat hinzugekommene junge Feuerwehrleute aus dem brennenden Frack gerettet und an der Unfallstelle erstversorgt.

Ein Teilnehmer des Jugendzeltlagers hörte vom Gelände des MSC in Goldbach aus nachts einen lauten Knall aus Richtung des Goldbacher Waldschwimmbades. Er verständigte daraufhin einige Kameraden und fuhr mit ihnen zur Kontrolle in die Richtung, in der er den Knall vermutete. Dort angekommen zogen sie als Ersthelfer die beiden schwerverletzten aus dem brennenden Unfallfahrzeug und betreuten sie vor Ort. Die angerückten Kräfte der Feuerwehren löschten den Waldbrand und den im Vollbrand befindlichen Auto. Des Weiteren sicherten sie die Landung des Rettungshubschraubers ab und sperrten die Straße für die Dauer des Einsatzes. Sie leuchteten die Unfallstelle aus und unterstützten abschließend bei der Bergung des Fahrzeugs. Einsatzleiter Kommandant Max Asmar konnte dabei auf sechs Fahrzeuge und 32 Feuerwehrfrauen und -männer zurückgreifen. Unterstützt wurde er durch Kreisbrandrat Frank Wissel und Kreisbrandmeisterin Eva Freudenberg. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und einem Rettungshubschrauber unter der Leitung von Pino Giuffrida vor Ort. Das Einsatzende ist etwa gegen 4.30Uhr.