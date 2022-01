Auto überschlägt sich bei Gemünden

Sein Pkw Opel überschlug sich in weiterer Folge und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 20-Jährige wurde hierbei mittelschwer verletzt und durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert.

An der Unfallstelle war die Feuerwehr aus Gambach mit 7 Kollegen im Einsatz. Der Pkw Opel Astra war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000,- Euro beziffert.

Gemünden. Am Samstagabend gegen 18:20 Uhr befuhr eine 18-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP11 in Richtung Karlburg. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Wild. Da das eventuell verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt.

Am Fiat entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Karsbach. Am Freitag gegen 17:20 Uhr befuhr ein 50-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2434 von Aschenroth kommend in Richtung Hainbuche, als ein Reh die Fahrbahn querte und von seinem Pkw Opel erfasst wurde.

Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Verkehrsunfall

Gemünden. Am Freitag gegen 12:25 Uhr befuhr ein 31-jähriger Skoda-Fahrer den Neubergring von der Bergstraße kommend. Gleichzeitig befuhr eine 28-jährige Opel-Fahrerin den Neubergring in entgegengesetzter Richtung.

Im Einmündungsbereich verstießen beide Fahrzeugführer gegen das Rechtsfahrgebot und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro.

Obersinn. Am Freitagnachmittag wurde der Polizei ein Brand in Obersinn in der Sinnstraße mitgeteilt. Beim Eintreffen der Beamten wurde festgestellt, dass der Kamin eines Einfamilienhauses in Brand geraten war. Als Ursache dürfte Glanzruß im Kamin verantwortlich sein. Die Feuerwehr Obersinn war mit 15 Mann vor Ort. Die Feuerswehr musste jedoch nicht eingreifen, es entstand kein Sachschaden.

Sachbeschädigung durch Brandlegung

Gemünden. Zurzeit betreibt eine Baufirma hinter der Gemündener Scherenburg eine Baustelle. Dort befinden sich Baustellenfahrzeuge und ein blaues Kunststoff-Dixi-Klo. Vermutlich im Zeitraum von Sonntag bis Mittwoch wurde das Dixi-Klo von bislang unbekannten Tätern angezündet. Am Tatort waren lediglich noch zerflossene Kunststoffreste vom Klo übrig geblieben. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

vd/Polizei Gemünden