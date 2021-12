Auto trifft zwei herrenlose Schäferhunde - Tier tot

Laut Polizei kam es am Freitag gegen 20.30 Uhr zum Unfall auf der Staatsstraße 2309. Der Mazda-Fahrer traf dort zwei Schäferhunde, die auf der Fahrbahn in der Dunkelheit herrenlos umherliefen. Dabei wurde ein Hund sofort getötet, das andere Tier wurde schwer verletzt und konnte durch die Polizei in tierärztliche Behandlung gebracht werden. Im Nachgang konnte der Tierhalter ausfindig gemacht werden. Diesem waren die Hunde zuvor unbemerkt entlaufen. Am Auto entstand ein leichter Frontschaden.

Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Mömlingen

Ein Mann beschädigte am Freitag, um 22 Uhr eine Bushaltestelle in Mömlingen. Das konnte laut Polizei ein aufmerksamer Zeuge in der Bahnhofstraße beobachten. Der junge Mann trat an der dortigen Bushaltestelle gegen einen Mülleimer und riss eine Fahrplantafel ab. Der Verursacher konnte durch die Polizei festgestellt werden und muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.