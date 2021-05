Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 61-Jähriger gegen etwa 22:00 Uhr mit seinem Ford die Konradstraße in Richtung Nordfriedhof. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Mann in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach einen dortigen Zaun und stürzte die Böschung der dortigen Autobahnbrücke hinunter. Er blieb mit dem Wagen anschließend auf der Fahrbahn der A3 in Richtung Würzburg auf dem Dach liegen.

Auto stürzt bei Aschaffenburg auf A3

Unmittelbar nach Eingang der ersten Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken fuhren mehrere Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg und der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach an die Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen befuhr zum Zeitpunkt, als der Wagen das auf der Autobahn gelandet ist kein weiteres Fahrzeug die A3.

Der 61-jährige Unfallfahrer wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer des 61-Jährigen blieb unverletzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg. Zur Klärung der genauen Unfallursache werden diese auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hierbei auch von einem Sachverständigen unterstützt.

Die A3 musste in Fahrtrichtung Würzburg für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis gegen Mitternacht.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken