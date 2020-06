Auto streift Mofa in Gemünden: Fahrer schwer verletzt

Am Dienstagvormittag um 10:05 Uhr befuhr der 67-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades die B 26 von Gemünden in Fahrtrichtung Wernfeld.

Auf Höhe des „Zwing“ setzte der 49-jährige Fahrer eines VW Transporters zum Überholen an. Beim Überholvorgang hielt er sich jedoch nicht an den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand und touchierte den Mofa-Fahrer mit dem vorderen rechten Scheinwerfer, dem rechten Außenspiegel und der rechten Fahrzeugseite. Der 67-Jährige stürzte von seinem Roller und kam im Bankett unter der Leitplanke zum Liegen. Er wurde hierbei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Kleinkraftrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Kleintransporter blieb fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung war die Bundesstraße für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Die Feuerwehr Gemünden regelte den Verkehr.

Schultreppe beschädigt

Im Laufe des verlängerten Wochenendes wurde im Schulhof der Leo-Weismantel-Schule die Betonstufe einer Treppe beschädigt. Vermutlich wurden die beiden abwärts führenden Stufen intensiv mit einem Skateboard oder einem anderen Gerät/Fahrzeug befahren, so dass eine Kante abgebrochen ist.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Frischling überfahren

Gössenheim. Am Dienstagmorgen gegen 5:50 Uhr befuhr ein 42-jähriger Autofahrer die B 26 zwischen Gössenheim und Karsbach. Hierbei überfuhr er einen querenden Frischling, welcher getötet wurde. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

