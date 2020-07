Auto streift Fußgänger in Marktheidenfeld

Ein blauer Toyota befuhr am Donnerstag, gegen 20.40 Uhr, die für den öffentlichen Verkehr gesperrte Straße am Mainkai mit höherer Geschwindigkeit. Ein Anwohner blieb daraufhin auf der Straße stehen und wies den Fahrer durch Handzeichen an, langsamer zu fahren. Das Auto fuhr zunächst unvermindert weiter und umkurvte den 44-jährigen Fußgänger. Dabei streifte es dessen Arm mit dem rechten Außenspiegel. Verletzungen entstanden dabei nicht. Der Wagen setzte seine Fahrt unvermindert fort. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld hat Ermittlungen,unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Das Kennzeichen des Toyotas ist bekannt.

Außenspiegel in Marktheidenfeld beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Donnerstag das Auto einer 40-Jährigen aus dem hiesigen Landkreis. Die Hausfrau hatte ihren blauen Mercedes zwischen 12.30 und 14.00 Uhr in der Tiefgarage am Rathaus abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel zerkratzt und gesplittert war. Der Unfallverursacher hatte sich bereits aus dem Staub gemacht. .

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld