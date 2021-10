Auto stößt mit Rad zusammen: Kind in Damm verletzt

Eine 45-jährige Autofahrerin kollidierte beim Linksabbiegen von der Schillerstraße in die Boppstraße am Donnerstagnachmittag mit einem kreuzenden sechsjährigen Radfahrer. Durch eine leichte Berührung mit der Fahrzeugfront stürzte er vom Fahrrad. Das Kind erlitt leichte Schürfwunden an der Hand und am Ellenbogen sowie eine Prellung. Der achtjährige Bruder des Verletzten beobachtete den Unfall und verständigte gemeinsam mit der Autofahrerin die Eltern.

21-Jähriger fährt ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss mit Auto

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg ein Seat mit drei männlichen Fahrzeuginsassen in der Elisenstraße angehalten. Der 21-jährige Fahrzeugführer zeigte hierbei drogentypische Auffälligkeiten. Er selbst gab an, im Laufe des Tages Cannabis konsumiert zu haben. Im Auto wurde mit Hilfe eines Polizeihundes zudem eine kleine Menge Marihuana aufgefunden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Schweinheim. Am Mittwochnachmittag zwischen 16 und 18 Uhr befand sich eine 34-jährige Mutter mit ihren Kindern auf einem Spielplatz am Hollerbach. Während ihres Aufenthaltes ließ sie ihre Handtasche teilweise unbeaufsichtigt stehen. Am nächsten Tag stellte die Dame fest, dass ein unbekannter Täter offensichtlich die Geldbörse aus der Handtasche geklaut hatte.

Glattbach. Am Donnerstag, zwischen 16 und 18 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen im Wiesengrund geparkten Nissan. Das Fahrzeug weist deutliche Streifschäden an der Fahrerseite auf. Der verursachte Schaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Autofahrerin fährt rückwärts gegen Hauswand und flüchtet

Stockstadt. Eine bislang unbekannte Renault-Fahrerin knallte am Donnerstagmittag beim Rangieren rückwärts gegen eine Hauswand im Grabenweg. Trotz eines an der Hauswand verursachten Schadens fuhr die Dame weiter, ohne die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen. Der Hausbewohner selbst beobachtete die Tat und merkte sich das Kennzeichen. Auf die Fahrerin kommt nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht zu.

sob/Polizei Aschaffenburg