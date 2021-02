Auto rutscht von nasser Straße bei Thüngen

Der Audi rutschte von der Fahrbahn, überrollte einen Leitpfosten und stieß dann gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, an dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro.

Geparktes Auto in Himmelstadt gestreift

Himmelstadt, Lkr. Main-Spessart. Beim Abbiegen von der Hauptstraße auf die Brückenstraße streifte am Freitag gegen 08:55 Uhr in Himmelstadt der Fahrer eines Sattelzuges den Außenspiegel eines dort geparkten Pkw. Der 26-jährige Fahrer bemerkte den Unfall zunächst nicht und fuhr weiter, konnte aber von der hinter ihm fahrenden Unfallzeugin angehalten und auf den Unfall hingewiesen werden. Bei dem Unfall entstand an dem geparkten Pkw ein Schaden in Höhe von ca. 300.- Euro.

Außenspiegel gestreift

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Eine 67-jährige Frau touchierte am Freitag gegen 12:30 Uhr mit ihrem Pkw auf der alten Mainbrücke in Karlstadt den linken Außenspiegel eines dort geparkten Pkw. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 100.- Euro.

Autofahrer in Karlstadt unter Drogeneinfluss

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Bei der Kontrolle eines Pkw Smart, der von einem 20-jährigen Mann gefahren wurde, wehte den Beamten am Freitag gegen 15:25 Uhr ein deutlicher Marihuanageruch aus dem Fahrzeug entgegen. Der Mann, bei dem auch deutliche Ausfallerscheinungen festgestellt wurden welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen, räumte dann auch ein Drogen konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Bei dem 18-jährigen Beifahrer in dem Fahrzeuge fanden die Beamten eine nicht unerhebliche Menge an verschiedenen illegalen Betäubungsmitteln, welche sichergestellt wurden. Auf diesen kommt nun auch eine Strafanzeige zu.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt