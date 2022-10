Auto rutscht nach Unfall in Böschung nahe Königshofen

Gegen 16.15 Uhr war die Toyota-Fahrerin auf der Staatsstraße 2305 in Richtung Schimborn unterwegs, in der Höhe von Königshofen wurde ihr wahrscheinlich die regennasse Fahrbahn zum Verhängnis. In einer Rechtskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte in eine Leitplanke und kam schließlich hinter dieser an mehreren Bäumen, an einer Böschung, zum stehen. Sowohl die Fahrerin als auch die Mitfahrerin wurden von der Besetzung eines Rettungswagens durchgecheckt, blieben jedoch unverletzt.

Die Feuerwehr Königshofen war im Einsatz um die Fahrbahn zu reinigen, die Unfallstelle abzusichern und den Verkehr zu regeln. Kurzzeitig musste die Strecke komplett gesperrt werden, ansonsten konnte der Verkehr einspurig, wechselseitig vorbeilaufen. Am Toyota entstand Schachaden von mehreren 1000 Euro, das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

rah