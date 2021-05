Auto rutscht bei Retzstadt von der Straße

An dem Auto, welches durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Nach Parkplatzrempler in Karlstadt geflüchtet

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Die Nutzerin eines weißen Audi A1 Sportback musste am Dienstag gegen 09:35 Uhr feststellen, dass an ihrem in der Gemündener Str. in Karlstadt, auf dem Parkplatz Höhe der Fa. Lidl, geparkten Pkw ein Schaden entstanden war. Der Audi, welcher dort für ca. 25 Minuten stand, wies hinten links Kratzspuren auf, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 1500.- Euro entstand. Der Unfallverursacher, dessen Fahrzeug rote Lackanhaftungen am Audi hinterließ, entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Fahrraddiebstahl in Retzbach

Retzbach, Ldkr. Main-Spessart. Am Dienstag wurde in der Zeit von 07:00 Uhr bis 18:30 Uhr ein am Bahnhof Retzbach abgestelltes E-Bike, Mountainbike Marke Winora, entwendet. Von dem schwarzgelben Fahrrad, welches mit einem Schloss an einem Fahrradständer angeschlossen war, blieben der Sattel und das aufgebrochene Schloss zurück. Das Fahrrad hatte einen Zeitwert von ca. 1200.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl des Fahrrades und der Unfallflucht in Karlstadt unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt