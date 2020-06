Auto rutscht bei Niedernberg in Bankette und überschlägt sich

Ein Aschaffenburger ist am Dienstagabend gegen 23.10 Uhr auf der Kreisstraße MIL 38, von Aschaffenburg Richtung Niedernberg, unterwegs gewesen und in einer Linkskurve verunfallt. Der 21-Jährige war aus Unachtsamkeit in der Linksskurve mit den rechten Rädern ins Bankett geraten. Beim Versuch, wieder auf die Fahrbahn zu lenken, verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Seat, überfuhr einen Leitpfosten und schleuderte ins Gelände. Hier überschlug sich der Seat und blieb nach mehreren Metern im Gebüsch auf dem Dach liegen. Der allein im Fahrzeug befindliche Aschaffenburger konnte sich zunächst nicht alleine aus dem Fahrzeug befreien und wurde von einer Polizeistreife, die der Verunfallte über Notruf alarmiert hatte, aus dem Auto geborgen. Der glücklicherweise fast Unverletzte wurde durch den Rettungsdienst einer ambulanten Behandlung zugeführt. Der Seat hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert und wurde von einem Abschleppdienst aus dem Gelände geborgen. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für gut eine Stunde gesperrt. Die Helfer der Großostheimer Feuerwehr waren zur Absicherung und bei der Bergung des Autos im Einsatz.

Mömlingen : Vorfahrt missachtet und leicht verletzt

An der Bachetsstraße/Am Ellbogen ist gegen 11.30 Uhr am Dienstag Vormittag ein Unfall aus Mömlingen gemeldet worden. Hier hatte ein Mömlinger mit seinem Auto die Vorfahrt einer von rechts kommenden Mitsubishi-Fahrerin missachtet. Der Mitsubishi touchierte den wartepflichtigen VW im Heckbereich, worauf dieser nach rechts auf ein Verkehrszeichen geschleudert wurde. Der VW-Kleinwagen wurde hierdurch ausgehoben und kam, auf dem Dach liegend, zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde vorsorglich ins Erlenbacher Klinikum gebracht und untersucht. Am verunfallten VW entstand ein Totalschaden. Insgesamt dürften etwa 7000 Euro Sachschaden entstanden sein.

Auffahrunfall in Klingenberg

Ein Auffahrunfall ist am Dienstag gegen 11.00 Uhr aus der Bahnhofstraße gemeldet worden. Hier hatte ein auswärtiger BMW-Fahrer den Blinker gesetzt, um nach links in einen Parkplatz abzubiegen. Ein nachfolgender Wörther bemerkte das Bremsmanöver des vorausfahrenden BMW zu spät und fuhr mit seinem Peugeot auf diesen auf. Beide Autos wurden hierdurch leicht beschädigt.

Niedernberg: Auf Fahrschulauto aufgefahren

Beim Ausfahren von der B469 an der AS Niedernberg in Fahrtrichtung Miltenberg ist es am Dienstag früh gegen 08.30 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine Fahrschülerin hatte hier mit ihrem Fahrschulauto die B 469 verlassen und wollte anschließend in die kreuzende Staatstraße einfahren. Hier musste sie allerdings verkehrsbedingt und wegen eines Stoppschildes anhalten. Eine nachfolgende VW-Golffahrerin erfasste die Situation zu spät und fuhr dem stehenden Fahrschulauto auf. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro.

„Gepimpten“ E-Scooter in Erlenbach aus dem Verkehr gezogen

Einen zu flotten E-Scooter haben Beamte der Polizei Obernburg am Dienstagvormittag im Bahnhofsbereich aus dem Verkehr gezogen. Einer Streife war ein Erlenbacher mit dem Scooter aufgefallen. Dieser war deutlich zu schnell für das Fahrzeug unterwegs. Die Beamten stellten daher den Scooter sicher und unterbanden die Weiterfahrt des Erlenbachers.

Hausen: An Anhänger Reifen zerstochen

Ein noch Unbekannter hat in den vergangenen Tagen (22.06.2020 16:00 (Mo) - 24.06.2020 08:00 (Mi)) in der Siemensstraße einen Anhänger beschädigt. Der Besitzer einer dort ansässigen Schreinerei hatte hier einen Anhänger auf der Straße abgestellt. Als er diesen am Mittwoch früh benutzen wollte, stellte er fest, dass beide Reifen, die zur Straße hin gerichtet waren, mittels eines spitzen Gegenstandes plattgestochen wurden. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 300 Euro.

Sulzbach: Scheibe an Auto eingeschlagen

Im Holzwiesenweg in Soden ist in der Zeit von 22.06.2020 21:30 (Mo) - 23.06.2020 07:30 (Di) ein Hyundai beschädigt worden. Unbekannte haben hier die linke hintere Fensterscheibe des I20 eingeschlagen. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Entwendet wurde aus dem Auto nichts.

stru/Polizei Obernburg