Auto rutscht bei Karlstadt in Graben - Autofahrerin eingeklemmt

Die Fahrerin musste durch die Helfer der freiwilligen Feuerwehr Karlstadt, welche mit 36 Personen vor Ort waren, aus dem Fahrzeuge geborgen werden. Die Frau wurde augenscheinlich bei dem Unfall nicht verletzt, wurde aber zu einer genaueren Untersuchung durch einen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Auffahrunfälle im bereich der Polizei Karlstadt

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Ein 24-jähriger Fahrradfahrer reagiere am Montag gegen 15:30 Uhr auf der Oberen Torstraße in Karlstadt zu spät, um noch hinter einem verkehrsbedingt wartenden Pkw sicher anzuhalten zu können. Der Radfahrer versuchte zwischen dem Pkw und dem Bordstein auszuweichen, wobei er am rechten Außenspiegel des Pkw hängenblieb, welcher dadurch beschädigt wurde. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500.- Euro.

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Hammersteig in Karlstadt fuhr am Montag gegen 17:00 Uhr ein 22-jähriger Autofahrer auf das Fahrzeugheck eines bereits im Kreisverkehr fahrenden Pkw auf. Bei dem Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro.

Stadelhofen, Ldkr. Main-Spessart. Am Dienstag kam es gegen 07:10 Uhr an der Einmündung der Ortsverbindungsstraße von Laudenbach zur Staatsstraße 2438 bei Stadelhofen zu einem Auffahrunfall. Ein 28-jähriger Autofahrer bemerkte dort zu spät, dass der vor ihm fahrende 22-jährige Autofahrer verkehrsbedingt anhielt und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf, welches infolge des Unfalles in den angrenzenden Graben rutschte. Bei dem Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro.

Laudenbach, Ldkr. Main-Spessart. Dass ein Auffahrunfall auch beim Rückwärtsfahren passieren kann, musste am Montag gegen 07:45 Uhr der 54-jährige Fahrer eines Kleintransporters in Laudenbach feststellen. Der Mann setzte im stockenden Verkehr in der Ortsdurchfahrtmit seinem Fahrzeug ein Stück zurück um einen entgegenkommenden Bus die Durchfahrt zu ermöglichen und touchierte dabei mit der Anhängerkupplung den hinter ihm stehenden Pkw. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500.- Euro.

Vorfahrt missachtet - Unfall in Zellingen

Zellingen, Ldkr. Main-Spessart. Ein 64-jähriger Autofahrer übersah am Montag in Zellingen gegen 14:20 Uhr, kurz nach dem Ortsausgang Zellingen in Richtung Billingshausen, beim Einfahren von einer Nebenstraße in die Billingshäuser Str. einen dort fahren Wagen. Das Autostieß dabei gegen das Heck des vor ihm querenden Fahrzeuges. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10500.- Euro.

Unfallflucht in Heugrumbach

Heugrumbach, Ldkr. Main-Spessart. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde an der Einmündung der Julius-Echter Str. in die Bücholder Str. in Heugrumbach eine Grundstücksmauer aus Natursteinen durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Schaden durch ein größeres Fahrzeug, wie einem Lkw oder einer landwirtschaftliche Maschine, verursacht wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 2000. -Euro zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Schaukasten in karlstadt beschädigt

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein am Ostfriedhof in Karlstadt aufgestellter Schaukasten der Stadtverwaltung beschädigt. An dem Schaukasten wurde die Glasscheibe eingeschlagen, die Schadenshöhe beträgt ca. 250.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Verursacher des Schadens unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt