Auto rutscht aus Kurve bei Partenstein

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000,- €. Der Fremdschaden wird auf etwa 500,- € beziffert.

Der junge Fahrer blieb unverletzt. Er muss allerdings mit einem Bußgeld in Höhe von 145 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Angetrunken durch Lohr gefahren

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart In der Nacht von auf Sonntag führte eine Lohrer Polizeistreife eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Wombacher Straße durch. Da beim 36jährigen Porschefahrers deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von umgerechnet 0,68 Promille.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, welches ein Bußgeld in Höhe von 500,- €, sowie einen Monat Fahrverbot und einen Punkt im Verkehrszentralregister nach sich ziehen wird.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Überladen und mit nur drei Reifen unterwegs

MARKTHEIDENFELD, LRK. MAIN-SPESSART. Durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld wurde einem 31-jährigen Fahrzeugführer auf der B8 im Bereich Tiefenthal am Samstagvormittag, den 03.12.2022, die Weiterfahrt untersagt.

Der junge Mann war zuvor mit seinem Gespann, bestehend aus einem Tiertransportfahrzeug und einem Pferdeanhänger auf der Bundesstraße unterwegs. Nach einem Schaden am linken Hinterreifen des Anhängers hatte sich der Fahrzeugführer kurzerhand dazu entschlossen, den defekten Reifen abzumontieren und seine Fahrt mit den übrigen drei Reifen fortzusetzen.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte das Gespann sodann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass sich in dem Zugfahrzeug drei Pferde und in dem Anhänger, der nur noch über drei Reifen verfügte, zwei weitere Pferde befanden. Eine Wiegung legte zudem eine massive Überladung an den Tag.

Zwar befand sich der junge Mann im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Gespann, aufgrund der gravierenden, die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigenden Mängel wurde ihm durch die Streifenbesatzung jedoch die Weiterfahrt untersagt. Außerdem erwartet den Fahrzeugführer eine Anzeige.

Wildunfall mit Waschbär

ROTHENFELS, LKR. MAIN-SPESSART. Auf der Staatsstraße 2315 zwischen Hafenlohr und Rothenfels kam es in der Nacht von Samstag, den 03.12.2022, auf Sonntag, den 04.12.2022, zu einem Wildunfall mit einem Waschbären. Das Tier passierte plötzlich die Fahrbahn in Richtung Main, sodass es von der Fahrerin eines Pkws nicht mehr rechtzeitig erkannt werden konnte und von dem Fahrzeug erfasst wurde.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld