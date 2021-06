Auto rollt im Main-Spessart-Kreis ohne Fahrer Hang hinunter - Zwei Senioren verletzt

Der Mann, der zu diesem Zeitpunkt noch ins Fahrzeuginnere gebeugt war, fiel nach hinten um und stürzte gen Boden. Das Fahrzeug rollte Zeugenaussagen zufolge über seine Beine und weiter ungebremst bergab. Am Ende des ca. 35 Meter langen Berges prallte das Kfz schließlich in die Steinmauer eines Cafés. Die Beifahrertüre war noch geöffnet, weshalb die 81jährige Frau infolge des Aufpralls aus dem Fahrzeug geschleudert wurde und etwa zwei Meter vom Auto entfernt auf einer Steintreppe landete.

Wie es dazu kam, dass der zuvor bereits mehrere Minuten geparkte Pkw von alleine losrollte, ist bislang ungeklärt. Die Geschädigte erlitt Kopfverletzungen und ein Thoraxtrauma und wurde zur weiteren Behandlung mit dem Helikopter in das Universitätsklinikum nach Würzburg geflogen. Der Mann kam mit leichten Bein-verletzungen mit dem RTW in das Klinikum Main-Spessart.

Am Auto, ein Mitsubishi Colt, entstand massiver Frontschaden in Höhe von ca. 5.000,- €. An der Stein-mauer entstand Sachschaden in Höhe von ebenfalls ca. 5.000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch den Abschleppdienst Peter aus Marktheidenfeld geborgen. Neben einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Lohr a.Main waren elf Mann der Freiwilligen Feuerwehr Steinbach, drei BRK-Besatzungen, ein Notarzt, ein Helfer vor Ort und der Kreisbrandinspektor vor Ort eingesetzt.

Holz gestohlen

Rechtenbach, Landkreis Main-Spessart. Im Zeitraum zwischen Oktober letzten Jahres und Anfang Juni diesen Jahres wurden von einem Wald-grundstück in der Verlängerung des Auroraweges durch einen bislang unbekannten Täter Holz entwendet.

Insgesamt verschwanden von dem frei zugänglichen Holzlagerplatz etwa 14 laufende Meter Douglasienbretter und zwei große Lärchenbalken. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von ca. 100,- €. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf einen potentiellen Täter. Die Polizeiinspektion erbittet daher Zeugenhinweise unter der Tel.: 09352/8741-0.