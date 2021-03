Auto rollt gegen Ladenfassade in Lohr und verursacht Schaden

In der Lohrtorstraße wurde am Montagabend, gegen 22:30 Uhr, ein Pkw neben einem Modegeschäft geparkt. Der weiße Pkw, der Marke Peugeot, rollte anschließend gegen die Fassade des Modegeschäftes, da vermutlich vergessen wurde, das Fahrzeug gegen das Wegrollen zu Sichern. Als die Verursacherin zum Fahrzeug zurück kehrte und auf den Unfall hingewiesen wurde, entfernte sich diese unmittelbar von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden an der Ladenfassade in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Geparkter SUV in Rechtenbach zerkratzt

In der Hauptstraße in Rechtenbach wurde in der Zeit von Montag 15:00 Uhr bis Dienstag 14:30 Uhr ein roter Mitsubishi zerkratzt.

Der Fahrzeughalter hatte seinen Pkw am Montag auf einem Parkplatz abgestellt und bemerkte am Dienstag diverse Kratzer an seinem SUV. Die Motorhaube wurde durch einen großen Kratzer, sowie durch ein Kreuz „verschönert“. Zudem wurden der Kotflügel und die Beifahrertür ebenfalls durch längere Kratzer beschädigt.

Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410