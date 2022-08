Auto rollt auf parkenden Wagen

Ein 34-jähriger parkte hierbei sein Fahrzeug am Straßenrand der abschüssigen Straße. Sein Fahrzeug setzte sich nach einiger Zeit selbstständig in Bewegung und rollte auf einen anderen, parkenden PKW. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Dieser wird auf ca. 1250 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Auto in Karlstadt beschädigt

Karlstadt-Stetten, Lkr. Main-Spessart In der Zeit zwischen dem 26.07.2022 und dem 03.08.2022 wurde in der Werntalstraße von Karlstadt-Stetten ein Fahrzeug beschädigt. Durch einen unbekannten Täter wurde in dieser Zeit die rechte Fahrzeugseite des BMW mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.-Nr.: 09353/9741-0 mitgeteilt werden können.

dc/Polizei Karlstadt