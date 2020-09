Auto rammt in Gemünden beim Rückwärtsfahren anderes Fahrzeug

Ein 30-jähriger Paketzusteller hielt am Samstagmorgen gegen 10:50 Uhr mit seinem Sprinter in der Dirmbachstraße am Straßenrand an, um sich zu orientieren. Hierbei rollte er mit seinem Fahrzeug 2 m rückwärts und fuhr mit dem Heck auf die Front eines hinter ihm wartenden Mercedes. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000,- Euro.

Wildunfall in Gemünden

Eine 23-jährige Autofahrerin fuhr in der Nacht zum Sonntag, gegen 03:15 Uhr, die B26 entlang. Hierbei kollidierte sie mit einem Waschbären. Ob am Opel ein Schaden entstanden ist, konnte zur Nachtzeit nicht geklärt werden.

Geparktes Auto in Obersin angefahren und geflüchtet

Ein 20-jähriger Autofahrer parkte am vergangenen Freitag, im Zeitraum von 14:00 bis 18:00 Uhr, seinen silberfarbenen Ford Fiesta in der Straße „Am Brunnberg“ am rechten Fahrbahnrand. Als er um 18:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass der vordere linke Kotflügel offensichtlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verkratzt wurde. Der Sachschaden wird auf 500,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

stru/Polizei Gemünden