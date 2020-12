Auto prallt in Gemünden gegen Gartenmauer - 7.000 Euro Schaden

Neben einer Gartenmauer wurde noch ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw Seat beschädigt. Der bezifferte Sachschaden wird auf insgesamt 7.000,- Euro geschätzt.

Nordmanntannen-Setzlinge gestohlen

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Anfang November bis Anfang Dezember entwendete ein unbekannter Täter mehrere Nordmanntannen-Setzlinge von einem Gartengrundstück am südlichen Ortsrand von Gössenheim, angrenzend zur Ortsumgehung. Die Pflanzen wurden komplett mit Wurzel aus der Erde gerissen.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Bienenstock entwendet

Aura i.Sinngrund, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum vom 16. bis 20. Dezember betrat ein bislang unbekannter Täter das umzäunte Gelände eines Anwesens „Am Struthberg“. Aus einem dort befindlichen Bienenhaus entwendete er einen Bienenkasten der Marke „Bergwinkel“ im Wert von ca. 180,- Euro.

Ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren

Gemünden a. Main, OT Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag gegen 13:40 Uhr wurde ein Autofahrer in der Langenprozeltener Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der 51-Jährige zur Zeit keine Fahrerlaubnis besitzt. Gegen den Mann wird Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Beim Ausparken Auto touchiert

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr wollte ein 68-jähriger Passat-Fahrer in der Würzburger Straße aus einer Parklücke ausfahren. Hierbei touchierte er einen geparkten Pkw Daimler. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.400,- Euro.

mci / Quelle: Polizei Gemünden