Auto prallt in Alzenau gegen Schutzplanke

Der Schaden an der Schutzplanke beträgt ca. 500,- Euro. Am VW Polo entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Reifen zerstochen

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. An einem Pkw Skoda, welcher auf einem Privatparkplatz in der Vormwalder Straße in Schöllkrippen abgestellt war, wurde der hintere, rechte Reifen im Zeitraum vom 24.12.20, 17:00 Uhr, bis zum 25.12.20, 11:00 Uhr, platt gestochen. Bereits im Zeitraum vom 22.12.20 - 24.12.20 wurden am gleichen Fahrzeug die beiden linken Reifen zerstochen.

Wer sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.