Auto prallt gegen Mauer in Alzenau

Gegen 9.15 Uhr hatte sich der Verkehrsunfall im Bereich einer Waschanlage in der Industriestraße ereignet. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen der Polizeiinspektion Alzenau könnte der Fahrer Brems- und Gaspedal verwechselt haben, wodurch sein Fahrzeug frontal gegen eine Mauer prallte. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags im Pkw aus.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Alzenau. Nach ersten Schätzungen dürfte sich die Gesamtschadenshöhe auf rund 30.000 Euro belaufen.

Unfallflucht in Hösbach - Zeugen gesucht

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagmorgen, gegen 08.00 Uhr, hat ein Fahrzeugbesitzer seinen schwarzen Seat Ibiza in der Frohnradstraße geparkt. Als er abends gegen 18.00 Uhr zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden an der linken Fahrzeugtüre fest. Der Verursacher fuhr offenbar einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Er hinterließ einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.500 Euro belaufen dürfte.

Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat oder Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Zwei Fahrräder von Privatgrundstücken in Kahl und Karlstein gestohlen

KAHL UND KARLSTEIN -DETTINGEN AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes sind im Dienstbereich der Polizeiinspektion Alzenau gleich zwei Fahrräder von Privatgrundstücken entwendet worden. Die Beamten hoffen im Rahmen ihrer Ermittlungen nun auch auf Zeugenhinweise.

In Kahl wurde ein schwarzes Herren-Mountainbike der Marke "Cube", Typ "LTD Race", im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstagabend, 22.30 Uhr, und Sonntagvormittag, 10 Uhr, auf dem Grundstück eines Wohnhauses in der Grube-Friedrich-Straße.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags entwendete ein Unbekannter ein schwarz-grünes Fahrrad der Marke Bulls im Wert von etwa 300 Euro, das auf einer Terrasse in der Schillerstraße in Dettingen abgestellt war. Der Tatzeitraum kann auf 2.30 Uhr bis 7 Uhr eingegrenzt werden.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Alzenau um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06023/944-0.

dc/Polizei Stadt und Kreis Aschaffenburg