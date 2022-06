Auto prallt bei Langen gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Am Montagmorgen, gegen 6 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 486, zwischen Offenthal und Langen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Fordfahrer aus Langen kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Langener wurde hierbei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Die Verletzungen des 73-Jährigen sind so schwerwiegend, dass er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

dc/Polizei Südhessen