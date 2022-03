Auto prallt auf Hauswand in Freudenberg - Frau schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Freudenberg am Dienstagfrüh wurde eine Frau schwer verletzt. Die 21-Jährige befuhr gegen 4.40 Uhr die Landesstraße 2310 von Freudenberg in Richtung Wertheim. Hierbei kam sie mit ihrem VW Golf nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst gegen eine Hauswand. Hierbei löste sich der Motorblock von der Karosserie. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von rund 1.500 Euro und es musste abgeschleppt werden. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

dc/Meldung der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis