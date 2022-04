Auto mehrmals in zwei Nächten in Zellingen verkratzt

Ein ordnungsgemäß in der Breitwiese abgestellte schwarzer VW Golf wurde in der Nacht vom 19.04.2022 auf den 20.04.2022 auf der Beifahrerseite im hinteren Bereich und in der Nacht vom 23.04.2022 auf den 24.04.2022 im Bereich des vorderen rechten Kotflügels verkratzt. Der unbekannte Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Spiegel im Nebel bei Aschfeld durch Gegenverkehr abgefahren

Ein 72-jähriger Fahrer eines roten Ford Transit fuhr am Mittwoch um 05:45 Uhr die Kreisstraße MSP 1 von Aschfeld nach Münster entlang. Kurz nach Aschfeld kam ihm bei Nebel ein unbekanntes Fahrzeug entgegen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel, hierbei wurde der Außenspiegel des 72-jährigen komplett beschädigt. Der Mitteiler wartete vor Ort, der unbekannte Fahrer fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500,- Euro zu kümmern.

stru/Polizei Karlstadt