Auto macht sich in Sulzbach selbständig

Gegen 11.50 Uhr hatte ein Sulzbacher seinen VW Golf in der Hauptstraße abgestellt, allerdings weder einen Gang eingelegt noch die Handbremse betätigt. Dies „nutzte“ sein Fahrzeug zu einem unbeaufsichtigten „Ausflug“ und machte sich selbstständig. Nach einer kurzen Ausfahrt von ca. 20 Metern wurde der Golf von einem Gartenzaun gestoppt. Hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Auto in Niedernberg angefahren

Zwischen Mittwoch und Donnerstag ist in der Depotstraße ein Lkw angefahren worden. Der Fahrer des Lasters fand am Donnerstag früh diverse Teile eines anderen Lkw an seinem Fahrzeug vor. Vermutlich hatte dessen Lkw-Fahrer beim Rangieren oder Vorbeifahren den abgestellten Laster gestreift und dabei im vorderen rechten Fahrzeugbereich beschädigt. Anhand der Spurenlage dürfte der unfallflüchtige Lkw-Fahrer möglicherweise gar nicht bemerkt haben, dass er einen Fremdschaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht hat. P

Auffahrunfall in Baustellenbereich Großwallstadt

Im Baustellenbereich der Bundesstraße B 469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg hat es am Mittwoch früh gegen 07.50 Uhr gekracht. Ein Elsenfelder war hier mit seinem Opel Kleintransporter auf den Audi eines Klingenbergers aufgefahren, als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi noch auf den davor fahrenden Toyota mit Anhänger geschoben. Der unfallverursachende Opel Vivaro wurde bei der Kollision erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er wurde von einem Abschleppdienst geborgen, sein Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die beiden anderen Fahrzeuge konnten nach dem Unfall ihre Fahrt fortsetzen. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen.