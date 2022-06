Auto landet im Main bei Karlstadt

Eine Ersthelferin, die hinter der Stadtmauer wohnt und ihr Auto umsetzen wollte, reagierte sofort: zusammen mit ihrem Mann ging sie ins Wasser und zog den Fahrer aus dem Wasser. Es gab keine Verletzte. Die Blaulichteinheiten waren mit einem Großaufgebot vor Ort: Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen, Rettungsdienst, verschiedene Wasserwacht-Einheiten mit Rettungstauchern und Booten, die Polizei, die ebenfalls mit einem Boot anwesend war. Ein Rettungshubschrauber drehte schnell wieder ab.

Nachdem das Fahrzeug am Haken eines Feuerwehrfahrzeugs gesichert und eine Ölsperre eingebracht worden war, damit sich Treibstoffe des Autos nicht auf dem Gewässer ausbreiten konnten, wurde vor den Augen von vielen Schaulustigen hinter den weitläufigen Absperrungen das Fahrzeug kurz nach 11 Uhr geborgen. Nach ersten Schätzungen der örtlichen Polizei dürfte ein fünfstelliger Totalschaden am SUV entstanden sein.

Hintergrund: In den letzten 20 Jahren ist es das dritte Mal, dass ein Auto vom Parkplatz zwischen Alter Stadtmauer und Main in das Wasser fuhr. Einmal davon brach im Winter ein Auto ins Eis ein und die beiden Insassen konnten sich retten. Ein weiteres Mal rettete ein Karlstadter ein Ehepaar im abgetriebenen Fahrzeug in letzter Minute.

Auto versinkt im Main bei Karlstadt

Sylvia Schubart-Arand