Auto landet auf Verkehrsinsel

Am Montag kam der Fahrer eines Audi auf regennasser Straße ins Schleudern und geriet dabei auf eine Verkehrsinsel. Er war um 13.15 Uhr von Niedernberg in Richtung Großwallstadt unterwegs. Beim Bremsen vor dem Kreisel auf Höhe der Mainbrücke geriet sein Audi auf der regennassen Straße ins Schleudern. Beim Überfahren der Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr wurden zwei Verkehrszeichen umgeknickt. Der Schaden am Fahrzeug und den Verkehrszeichen beläuft sich auf 700 Euro.

Gegen Ausgangsbeschränkung verstoßen Mömlingen, Lkr. Miltenberg. Bei einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße wurden die Insassen eines VW Passat überprüft. Sie waren am Mittag nach Obernburg gefahren, um dort eine Musikbox abzuholen, die sie über ein Kleinanzeigenportal gekauft hatten. Da dies keinen dringenden Grund darstellt die Wohnung zu verlassen, wurden sie wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Polizeiinspektion Obernburg