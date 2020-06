Auto kracht auf der B469 in Leitplanke

Beide blieben bei dem Unfall unverletzt, als der 19-jährige Fahrer beim Beschleunigen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Ihm brach zunächst das Heck aus woraufhin er ins Schleudern geriet. Die Fahrt endete dann in der Leitplanke. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke beläuft sich auf weitere ca. 200 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Zudem erwartet den Fahrer eine weitere Anzeige, da er in seinem Pkw ein Einhandmesser mitführte. Dies stellt ein Verstoß nach dem Waffengesetz dar. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Fahrer die Fahrt mit seinem Pkw fortsetzen.

Von Donnerstag auf Freitag wurde in der Mechenharder Straße in Erlenbach ein Pkw Hyundai von einem unbekannten angefahren. Der Verursacher unterließ es, sich entsprechend um die Schadensregulierung zu kümmern. Er hinterließ zwar einen Zettel mit einer Telefonnummer, was allerdings nicht ausreichend ist. Zudem ist die angegebene Telefonnummer nicht erreichbar. An dem Hyundai wurde die Front beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

In Klingenberg wurde am Donnerstag zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr eine Hauswand in der Hauptstraße beschädigt. An einem Anbau an der Hauswand wurde in einer Höhe von drei Metern die Fassade beschädigt. Deswegen wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw oder ähnliches handelt. Laut Angaben eines Nachbarn wurden in diesem Zeitraum die gelben Säcke abgeholt. Möglicherweise entstand hierbei die Beschädigung. Die Ermittlungen der Polizei Obernburgdiesbezüglich laufen.

Mofafahrerin in Leidersbach leicht verletzt

Am Freitag gegen 13:20 Uhr befuhr eine 16-jährige mit ihrem Mofa die Hauptstraße in Leidersbach. Sie fuhr hinter einem Pkw, welcher am rechten Fahrbahnrand anhielt und parkte. Dies übersah die Fahrerin und fuhr auf den bereits stehenden Pkw auf. Hierdurch fielsie nach vorne über ihr Mofa und verletzte sich.Sie wurde mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung in das Krankenhaus nach Aschaffenburg verbracht. Am Roller und an dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2100 Euro.

Auto bei Großwallstadt brennt komplett aus

Mit dem Schrecken kam ein 37-jähriger Mann aus Kriftel davon. Er war mit seinem Pkw auf der B469 in Richtung Seligenstadt unterwegs, als sein Fahrzeug Feuer fing. Er konnte seinen Pkw, einen Smart, gerade noch auf den Parkplatz steuern. Dort verließ er sein Auto und konnte nur noch zuschauen, wie das Auto ausbrannte. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Fahrzeug war jedoch nur noch Schrott. Besonders ärgerlich: Der Mann hatte das Fahrzeug erst vor der Fahrt von Privat gekauft und war auf dem Weg nach Hause. Die Schadenshöhe beträgt 5250 Euro.

Vandalismus in SulzbachSulzbach

In der Zeit vom 29.05.20 bis zum 03.06.20 wurde die Kapelle „An der Pfingstweide“ durch unbekannte beschädigt. Im Inneren wurden durch unbekannte die Wände beschmiert. Bereits vor wenigen Wochenwurde die Kapelle Ziel von Vandalen. Damals wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Polizei erhofft sich Hinweise auf die Täter aus der Bevölkerung. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro.

Zudem wurde in der Zeit von Donnerstag auf Freitag die Toilettenanlage des neu angelegten Grillplatzes mit Graffitis beschmiert. Unbekannte haben hier die Türen der Toiletten sowie die Garagentore mit großflächigen Schmierereien überzogen. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

