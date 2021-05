Aktuell werden in Babenhausen unter der B26 am Ortsausgang in Richtung Aschaffenburg Versorgungsleitungen zum ehemaligen Kasernengelände verlegt. Dort entstehen zahlreiche neue Wohnungen. In Fahrtrichtung Dieburg ist derzeit für Bauarbeiten die Fahrbahn der B26 einseitig aufgebrochen und durch eine Baustellenampel sowie Warnbaken abgesichert.

Der Fahrer fiel mit seinem Wagen kurz nach dem Losfahren an der Baustellenampel in die Baugrube, da er sich an den Warnbaken zur Verkehrsführung orientierte. Vermutlich waren diese verschoben worden, sodass der Unfall passieren konnte.

In der Nacht müssen die Warnbaken verschoben worden sein, das vermutet Maurice Steiner, Eigentümer des mit der Baustellensicherung beauftragten Unternehmens. Steiner wurde von der Polizei an die Unfallstelle gerufen. Alle Baustellen werden zweimal am Tag kontrolliert, er selbst war in der Nacht gegen drei Uhr vor Ort. Die Baustellensicherung war zu diesem Zeitpunkt noch regelgerecht vorhanden. Unklar ist, ob die Absperrung absichtlich verstellt wurde oder die Warnbaken durch ein Fahrzeug verschoben worden. Dies kommt laut Steiner immer wieder vor.

Armin Lerch