Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich bei Kahl - Fahrer leicht verletzt

Der Vauxhall war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Auffahrunfall in der Autobahneinhausung bei Goldbach

Goldbach, Kreis Aschaffenburg. Ein 28-Jähriger erkannte am Dienstag gegen 17 Uhr auf der A3 in Richtung Würzburg zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staut. Im Bereich der Autobahneinhausung fuhr er daraufhin mit seinem Lkw auf einen von ihm bremsenden Pritschenwagen eines 26-Jährigen auf. Dieser wurde wiederum auf das Heck des davor fahrenden Sattelzuges geschoben. Es wurde glücklicher Weise niemand verletzt, der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Unfalls musste die Autobahneinhausung in Richtung Würzburg für ca. 15 Minuten für den Verkehr gesperrt werden. Die beteiligten Fahrzeuge konnten in dieser Zeit die Autobahn aus eigener Kraft an der nächstgelegenen Anschlussstelle verlassen.