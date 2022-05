Auto kommt in Babenhausen-Harpertshausen von Straße ab und prallt gegen Hauswand

Kurz nach 20 Uhr war ein Mercedesfahrer von der B26 kommend in Richtung Ortsmitte Harpertshausen unterwegs. Unmittelbar nach dem Ortseingang kam er in der Altheimer Straße in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes überfuhr einen Gehweg, streifte eine Gartenecke und prallte frontal gegen eine Hauswand.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnte sich der Fahrer bereits selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs konnte der Verkehr nur einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen.