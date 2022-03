Auto kommt bei Hösbach von der Straße ab

Verkehrsunfall am Feldkahler Berg bei Höasbach.

Ohne Personenschaden ging ein Unfall in Hösbach am Freitagvormittag aus. Gegen 9.30 Uhr war eine 25-jährige Opel-Fahrerin auf der Staatstraße 2307 von Feldkahl kommend in Richtung Hösbach unterwegs. Sie kam rechts von der Farhbahn ab, geriet ins Bankett, fuhr einen Leitpfosten um und kam schließlich wieder auf der Straße zum Stehen. Durch den Leitpfosten wurde der Tank ihres Wagens beschädigt, sodass größer Mengen Treibstoff austraten. Die Feuerwehr Hösbach war im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern, den Verkehr zu regeln und die auslaufenden Betriebsstoffe zu beseitigen.

Sowohl die Fahrerin als auch ihr Mitfahrer blieben unverletzt, der Opel musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro summieren.

Ralf Hettler