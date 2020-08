Auto kollidiert mit Reh bei Wiesen

Straßenlaterne in Wasserlos beim Wenden touchiert

Alzenau-Wasserlos. Am Mittwoch gegen 14:20 Uhr wollte ein 43 jähriger Sattelzugfahrer von Wasserlos nach Hörstein fahren. Aufgrund der Straßensperrung wendete der 43 Jährige in der Bezirksstraße und streifte dabei mit dem Auflieger eine dortige Straßenlaterne, die hierdurch in Schieflage geriet. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Am Auflieger konnte kein Schaden festgestellt werden. Nach Zahlung eines Verwarnungsgeldes konnte der 43 Jährige seine Fahrt fortsetzen.

Schöllkrippen. Am Mittwoch zwischen 10:10 Uhr und 10:30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter auf einem Supermarktparkplatz in der Aschaffenburger Straße gegen einen dort geparkten Skoda. Am Skoda entstand an der linken hinteren Seite ein großflächiger Schaden, der ca. 3.000 Euro beträgt. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizeiinspektion Alzenau hat daher die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort aufgenommen. Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrbahn imn Schimborn besprüht

Mömbris-Schimborn. Zwischen Freitag 31.07.2020 und Montag 03.08.2020 besprühte ein bislang unbekannter Täter die Kahlgrundstraße (Staatsstraße 2305) am Ortsausgang von Schimborn in Fahrtrichtung Mömbris mit Farbe. Der Schaden beträgt 600 Euro. Die Polizeiinspektion Alzenau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau