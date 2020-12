Auto kollidiert mit Lastwagen auf der A45 bei Kahl

Am Mittwoch wollte gegen 09:30 Uhr ein 51-Jähriger mit seinem Toyota an der Anschlussstelle Alzenau-Nord auf die A45 in Richtung Gießen auffahren. In der Auffahrtskurve verlor der Mann aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Wagen prallte zunächst in die Außenleitplanke, wurde von dieser abgewiesen und kollidierte anschließend mit einem Lastwagen, der zu dieser Zeit die rechte Spur der Autobahn befuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt, der Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

Seitliche Berührung beim Auffahren auf A3

Hösbach. Ein 59-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 8 Uhr bei Hösbach auf die A3 in Richtung Frankfurt auf. Auf dem Beschleunigungsstreifen geriet der Mann aus Unachtsamkeit mit seinem Pkw zu weit nach links, wodurch er mit einem vorbeifahrenden Lkw zusammen stieß. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro, verletzt wurde niemand.

Fahrer unter Alkoholeinfluss - Führerschein sichergestellt

Aschaffenburg. Am Mittwochabend fiel Beamten der Verkehrspolizeiinspektion im Hafengebiet der Stadt Aschaffenburg ein 29-jähriger BMW-Fahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten dann deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest, der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,1 Promille. Der Herr musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde zudem ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.