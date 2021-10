Auto kollidiert mit Baum in Aschaffenburg

Ein 24-jähriger VW-Fahrer verlor am Montagabend kurz nach 21 Uhr in einer Rechtskurve am Königsgraben die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und konnte durch ein Ausweichmanöver nach links eine Kollision mit einem entgegenkommenden Opel gerade noch verhindern. Anschließend fuhr er auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn, touchierte dort einen Baum und prallte schließlich 50 Meter weiter frontal gegen einen weiteren Baum. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Fahrer erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Weitere Meldungen aus der Stadt Aschaffenburg

Schüler in Schweinheim werfen Fenster der Schule ein

Über das vergangene Wochenende hinweg wurden zwei Fenster einer Aschaffenburger Mittelschule beschädigt. Eine Befragung einiger Schüler durch Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg brachte schnell den Hinweis auf drei Tatverdächtige. Mehrere Kinder konnten nach eigener Aussage am Sonntagnachmittag die Täter beobachten, als diese mit Steinen die Fensterscheiben einwarfen. Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich ebenfalls um Schüler der Mittelschule. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Meldungen aus dem Kreis Aschaffenburg

Kennzeichendiebstahl in Hösbach

Über das vergangene Wochenende hinweg wurden auf einer Baustelle in der Schöllkrippener Straße von einem Fiat Ducato beide Kennzeichen entwendet. Hinweise auf einen Täter gibt es bislang nicht.

Täter besprüht Auto in Goldbach mit Farbe

Ein im Altmutterweg geparkter VW wurde am vergangen Samstag zwischen 15 und 22 Uhr durch eine unbekannte Person ringsum mit weißer Farbe besprüht. Der dadurch verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Mehrere Fahrzeuge in Stockstadt durch unbekannten Täter beschädigt

Am Sonntagnachmittag, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Großostheimer Straße drei geparkte Autos. An allen Fahrzeugen wurden Kratzer über die gesamte Beifahrerseite festgestellt. Der Täter benutzte hierfür offensichtlich einen spitzen Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Hinweise zu den zuvor genannten Fällen, nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Betrunkener in Heinrichsthal randaliert und greift Polizeibeamten an

Am Montagabend befand sich ein 26-Jähriger aus Heinrichsthal, alkoholbedingt in einem Ausnahmezustand und verwüstete die eigene Wohnung. Seine Mutter und zwei Nachbarn versuchten den hochaggressiven jungen Mann erfolglos zu beruhigen und wurden dabei leicht verletzt. Zwei Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg rückten an und legten dem Aggressor Handschellen an. Hierbei versuchte er einem Polizeibeamten gegen den Kopf zu treten, dieser blieb jedoch unverletzt. Weiterhin beleidigte der 26-Jährige während des Einsatzes mehrfach die Beamten vor Ort. Auf den jungen Mann kommt nun eine Strafanzeige unter anderem wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Körperverletzung zu.

stru/Polizei Aschaffenburg