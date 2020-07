Auto-Kennzeichen in Wörth entwendet

In der Zeit von 18.07.2020 18:00 (Sa) - 19.07.2020 11:00 (So) haben Unbekannte in der Ludwigstraße an einem Auto das hintere Kennzeichen MIL-T855 entwendet. Der Dieb montierte das an einem Skoda Octavia befestigte Kennzeichen aus der Halterung.

Marihuana sichergestellt

Erlenbach, Am Brückensteg / Altdorfstraße. Am frühen Montag, gegen 20.07.2020 01:30 (Mo), haben Beamte der PI Obernburg eine dreiköpfige Personengruppe am Brückensteg überprüft. Die Beamten fanden hierbei eine geringe Menge Marihuana, welche die jungen Männer zuvor im Gras entsorgt hatten.