Am Freitag, 15. Oktober, hatte eine unbekannte Person im Zeitraum von 15 Uhr bis 15.30 Uhr einen blauen Audi auf einem Supermarktparkplatz in der Breslauer Straße beschädigt. Durch die mit einem unbekannten Gegenstand herbeigeführten Kratzer an der linken Fahrzeugseite entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 bei der Polizei Wertheim zu melden.

vd/Polizei Heilbronn